Ankara’da sağanak yollar göle döndü!

Ankara'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı. Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekled

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