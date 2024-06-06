07 Haziran 2024, Cuma
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Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü
Ankara'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü. Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı. Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekled