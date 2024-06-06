Bağcılar'da gece güvenliğine ve köpeğe saldıran 4 şüpheli paketlendi!

Bağcılar'da bir iş yerinde güvenlik olarak çalışan adamı gasp etmeye kalkışan ardından taş ile sopa kullanarak güvenliği ve yanındaki köpeği darp eden 4 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde önceki gece 02.00 sıralarında bir iş yerinde gece güvenliği olarak çalışan S.K. 4 kişi tarafından gasp edilmek istemişti. S.K. gaspçılara direnince şahıslar taş ve sopayla saldırmaya başlamıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö. olduğunu tespit ettikleri şüphelileri gözaltına alarak emniyete götürmüştü. şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta ifade veren şüpheliler 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan' tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklandı.