19 Ağustos 2022, Cuma
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İstanbul’da park yeri tartışması kanlı bitti! Komşu komşusunu vurdu
İstanbul’da komşular arasında park yeri sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan tartışma sonrası silahıyla geri dönen M.K., İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş etti. Komşularını yaralayan M.K. tutuklandı.