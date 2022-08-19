19 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da park yeri tartışması kanlı bitti! Komşu komşusunu vurdu

İstanbul’da park yeri tartışması kanlı bitti! Komşu komşusunu vurdu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2022 11:25
İstanbul’da komşular arasında park yeri sebebiyle çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan tartışma sonrası silahıyla geri dönen M.K., İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş etti. Komşularını yaralayan M.K. tutuklandı.
Her an Dünya’yı vurabilir! Gökbilimciler uyardı
Her an Dünya'yı vurabilir! Gökbilimciler uyardı
Yenilemeyenlere para cezası
Yenilemeyenlere para cezası
Komşusunu vurdu! Sebebi bakın ne çıktı
Komşusunu vurdu! Sebebi bakın ne çıktı
Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu
Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu
Otoyol kenarındaki mahalle yaya geçidi istiyor
Otoyol kenarındaki mahalle yaya geçidi istiyor
Sıra dışı yolculuk! İkisi bir arada
Sıra dışı yolculuk! İkisi bir arada
Bez torbadan bebek çıktı!
Bez torbadan bebek çıktı!
Tamircide korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Tamircide korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Hamama girdiler zehirlendiler!
Hamama girdiler zehirlendiler!
Birçok il için sağanak yağış uyarısı
Birçok il için sağanak yağış uyarısı
Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayıyor
Balıkçılar "vira bismillah" demek için gün sayıyor
Kamyondan kaçıp dehşet saçtı
Kamyondan kaçıp dehşet saçtı
Daha Fazla Video Göster