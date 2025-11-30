İstanbul’da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor Semih Savran yaşamını yitirdi

30 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2025 09:59
Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
