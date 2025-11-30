30 Kasım 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da otomobiliyle gişelerdeki beton bariyere çarpan asistan doktor Semih Savran yaşamını yitirdi
Asistan doktor Semih Savran (27), 34 MFV 612 plakalı otomobiliyle Orhanlı Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çaplı yangın çıkan otomobilde sürücü Savran sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Savran'ı sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri, doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Savran'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.