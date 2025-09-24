24 Eylül 2025, Çarşamba
İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
İstanbul Karaburun Sahili'nde denize giren nişanlı çift, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler yardıma koştu; kadın kurtarıldı, nişanlısı ise gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada suda bilinci kapalı olarak bulunan genç adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.