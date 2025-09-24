24 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!

İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2025 15:25
İstanbul Karaburun Sahili'nde denize giren nişanlı çift, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler yardıma koştu; kadın kurtarıldı, nişanlısı ise gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada suda bilinci kapalı olarak bulunan genç adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Akılalmaz olay! 9 yaşındaki kızı kaçırmaya çalıştı
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!
Kereste deposunda korkutan yangın
Kereste deposunda korkutan yangın
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
İşten çıkarıldı şefini kaynar suyla yaktı
Esenyurt’ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Esenyurt'ta polisten kaçan yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Kayseri’de 24 saatlik deprem tatbikatı
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Grip mevsimi başladı! Kimle grip aşısı olmalı?
Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı
Caddeyi trafiğe kapattıran şüpheli valiz ihbarı asılsız çıktı
Çöp dağları büyüyor!
Çöp dağları büyüyor!
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Bir gecede yaklaşık 9 bin palamut avlandı
Üsküdar’da kanlı infaz
Üsküdar'da kanlı infaz
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
Ayı arı kovanlarını böyle parçaladı
Daha Fazla Video Göster