İstanbul’da nişanlı çiftin deniz keyfi acı sonla bitti!

İstanbul Karaburun Sahili'nde denize giren nişanlı çift, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredekiler yardıma koştu; kadın kurtarıldı, nişanlısı ise gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı aramada suda bilinci kapalı olarak bulunan genç adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

