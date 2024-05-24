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İstanbul’da metrobüs yangını! Duman yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 08:57
İstanbul'da arızalanan metrobüsten duman yükseldi. Görüntüler İstanbul Haliç'ten. İçi yolcu dolu metrobüsten bir anda duman yükseldi. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Mağdur olan vatandaşlar tepki gösterdi...
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