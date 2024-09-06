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İstanbul’da metrobüs yangını! Alevlerin sebebi ne?

İstanbul’da metrobüs yangını! Alevlerin sebebi ne?

ahaber.com.tr
Kübra Kılıç
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Giriş: 06.09.2024 10:16
Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.
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