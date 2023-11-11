İstanbul’da koku ve kirlilik sorunu büyüyor! Esenyurt’ta dere yine siyah aktı

İstanbul Esenyurt'ta kötü kokuların geldiği Haramidere kirlilik devam ediyor. Dereye akan lağım bölge halkının sağlığını tehlikeye atıyor. Çevre sakinleri hem kirlilik hem de ağır kokudan dolayı isyan etti.

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