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İstanbul’da koku ve kirlilik sorunu büyüyor! Esenyurt’ta dere yine siyah aktı

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 10:28
İstanbul Esenyurt'ta kötü kokuların geldiği Haramidere kirlilik devam ediyor. Dereye akan lağım bölge halkının sağlığını tehlikeye atıyor. Çevre sakinleri hem kirlilik hem de ağır kokudan dolayı isyan etti.
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