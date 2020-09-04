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İstanbul'da içler acısı görüntü! Başıbüyük Ormanı çöp içinde

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Giriş: 04.09.2020 13:49
Güncelleme:04.09.2020 13:49
Son dakika haberi... İstanbul Başıbüyük Ormanı’nda içler acısı görüntüler kaydedildi. Orman çöpler içinde kaldı. A haber muhabiri Tülay Ayçiçek, detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Başıbüyük Ormanı'nda içler acısı görüntüler kaydedildi. Orman çöpler içinde kaldı. A haber muhabiri Tülay Ayçiçek, detayları canlı yayında aktardı.

İstanbul'da içler acısı görüntü!
İstanbul'da içler acısı görüntü!
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