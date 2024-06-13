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Bu maddeleri aracınızda tutmayın!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 13:58
Sıcak havada, araçların içindeki yanıcı maddeler yangınlara yol açıyor. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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Bu maddeleri aracınızda tutmayın!
Bu maddeleri aracınızda tutmayın!
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