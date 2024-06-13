Farid Farjad da çalıyor Ezel de

Klasik müzik dinletilen ineklerin süt verimi artıyor. Bu bilinen bir gerçek. Kırıkkale'de yaşayan Hamit Keleş de, süt hayvanlarına olmasa da Kurban Bayramı için beslediği hayvanlarına her gün keman çalıyor. Güzel sanatlar lisesi mezunu besicinin repertuvarında klasik eserlerin yanı sıra, güncel dizi müzikleri de var.

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