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İzmir'de fabrika yangını

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 15:34
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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İzmir’de fabrika yangını
İzmir'de fabrika yangını
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