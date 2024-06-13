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Türkiye kavurucu sıcakların etkisinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 13:57
Yurt genelinde yüksek sıcaklık etkili oluyor. A Haber ekipleri farklı illerden son durumu aktardı.
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