Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Yangına karşı havuzlar hayati rol oynuyor

Havaların ısınmasıyla orman yangınları arttı. Orman yangınlarına yapay göletlerden alınan su ile müdahale ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci anlattı.

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