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Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Yangına karşı havuzlar hayati rol oynuyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.06.2024 13:09
Havaların ısınmasıyla orman yangınları arttı. Orman yangınlarına yapay göletlerden alınan su ile müdahale ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci anlattı.
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