İstanbul’da silahlı saldırı! Motosikletle gelip eve kurşun yağdırdılar

İstanbul Bağcılar'da motosikletli iki kişi, çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadının evine kurşun yağdırdı. 11 el ateş edilen saldırıda neyse ki yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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