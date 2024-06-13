Kıyma makinesi stüdyoda! Müge Anlı'da güne damgasını vuran olay

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen cinayeti konuşuyor. İçinde adam çekildiği iddia edilen o kıyma makinesi bugün stüdyoya getirildi. Tarafların bir kez daha yüz yüze geldiği anlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu olay oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN