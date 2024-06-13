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Kıyma makinesi stüdyoda! Müge Anlı'da güne damgasını vuran olay

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 14:35
Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen cinayeti konuşuyor. İçinde adam çekildiği iddia edilen o kıyma makinesi bugün stüdyoya getirildi. Tarafların bir kez daha yüz yüze geldiği anlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu olay oldu.
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Kıyma makinesi stüdyoda!
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