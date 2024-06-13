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Liste güncellendi! Aile hekimleri 1858 raporlu ilaç yazabilecek

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.06.2024 11:47
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.
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