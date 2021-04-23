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İstanbul’da eski sevgilisinin şiddetine uğrayan kadın: Evime gidemiyorum

DHA
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Giriş: 23.04.2021 16:09
Güncelleme:23.04.2021 16:29
Sultanbeyli'de yaşayan Yasemin Taşdelen, bakliyat işi yaptığı sırada tanıştığı ve şiddet gördüğü eski sevgilisi S.D. (32) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karara rağmen tehdit edildiğini belirten Yasemin Taşdelen, ölüm korkusu nedeniyle evine gidemediğini söyledi. 15 gündür otomobilinde yaşadığını belirten Taşdelen, ''Bir gün bir yerde öldürüleceğim, buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum'' dedi.
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