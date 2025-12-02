02 Aralık 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın

İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2025 15:31
Güncelleme:02.12.2025 15:32
İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan bir doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Bölge tahliye edilirken, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada; "02.12.2025 Salı Günü saat 14.30 sıralarında Silivri’de bulunan BOTAŞ tesislerinde, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yangına müdahalesi devam etmekte olup, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. Yangının kesin çıkış sebebi, ekiplerin yangın sonrasında yapacağı incelemede tespit edilecektir." ifadelerine yer verildi. Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
İstanbul’da doğal gaz tesisinde yangın
Bağ evindeki uyuşturucu düzeneğini ’Tony’ ortaya çıkardı
Bağ evindeki uyuşturucu düzeneğini 'Tony' ortaya çıkardı
Diyarbakır’da bir caminin duvarında çıkan bitki yeşerdi
Diyarbakır'da bir caminin duvarında çıkan bitki yeşerdi
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Ayı paniği! Balkondaki kovanları parçalayıp balı yedi
Ayı paniği! Balkondaki kovanları parçalayıp balı yedi
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı artıyor
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı artıyor
Konumdaki o kadın beni getirdi
"Konumdaki o kadın beni getirdi"
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü
Kamyonet 40 metreden şantiyeye düştü
Ben yapay zekayı öldürdüm savunması pes dedirtti!
"Ben yapay zekayı öldürdüm” savunması pes dedirtti!
Depremin vurduğu Derviş Paşa Camisi’nin restorasyonu sürüyor
Depremin vurduğu Derviş Paşa Camisi’nin restorasyonu sürüyor
Ganos Dağları’ndaki iki karaca fotokapanda
Ganos Dağları’ndaki iki karaca fotokapanda
Daha Fazla Video Göster