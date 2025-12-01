İstanbul’da derbi trafiği! O noktaları kullanacaklar dikkat

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala İstanbul'da akşam saatlerinde de derbi trafiği felç etti. Yağmur'un da etkili olduğu günde trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaşmış durumda. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, kilitlenen trafikten stada ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa ilişkin konuşarak son durumu aktardı. Peki hangi yollar açık? İşte detaylar...