01 Aralık 2025, Pazartesi
İstanbul'da derbi trafiği! O noktaları kullanacaklar dikkat
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine saatler kala İstanbul'da akşam saatlerinde de derbi trafiği felç etti. Yağmur'un da etkili olduğu günde trafik yoğunluğu yüzde 90'a yaklaşmış durumda. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, kilitlenen trafikten stada ulaşmaya çalışan vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa ilişkin konuşarak son durumu aktardı. Peki hangi yollar açık? İşte detaylar...