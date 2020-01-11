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11.01.2020

İstanbul'da deprem sonrasında ‘metro istasyonunu terk edin’ anonsu

İstanbul'da yaşanan son 4,7 büyüklüğündeki depreme metroda yakalanan yapılan anons ile uyarıldı. Meydana gelen deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu ‘acil bir durum nedeniyle terk edin’ anonsu yapıldı.

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı İstanbul'un bir çok noktasında çeşitli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Öte yandan deprem sonrasında Söğütlüçeşme metro istasyonunda vatandaşlara metro istasyonunu 'acil bir durum nedeniyle terk edin' anonsu yapıldığı görüldü.

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