İstanbul'da DEAŞ'ın sözde 'emir' yapısına operasyon: 13 gözaltı |Video
OPERASYONDA 'DUVAR ARKASI RADAR' CİHAZI KULLANILDI
Terörle Mücadele Polisince yürütülen operasyonlarda Savunma Teknolojileri Mühendisliğince (STM) tasarlanıp geliştirilen ve duvar arkasını gösteren termal radar cihazının da kullanıldı. Eş zamanlı baskınlarda 9 Suriye uyruklu, biri Iraklı ve 3'ü de Türk 13 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.
ÖRGÜTTEN AKTARILAN PARALARI İSTANBUL'DA DAĞITIMINI YAPMIŞLAR
Yakalanan DEAŞ üyeleri, sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Örgüt bağlantılı hücre üyelerinin, DEAŞ saflarında sözde 'polis', 'emir' ve benzeri düzeyde faaliyet gösterdikleri, kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ yanlısı paylaşım ve propagandaya karıştıkları, çatışmalı bölgelerden gelen örgüt üyelerine yardım ettikleri öğrenilirken, örgüt tarafından gönderilen paraları İstanbul'da örgüt üyelerine dağıttıkları belirlendi.
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