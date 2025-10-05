05 Ekim 2025, Pazar

İstanbul'da DEAŞ operasyonu!  Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı nasıl yakalandı?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu!  Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı nasıl yakalandı?

İstanbul'da DEAŞ operasyonu!  Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı nasıl yakalandı?

Giriş: 05.10.2025 10:27
İstanbul'da DEAŞ operasyonu yapıldı. Yakalanan teröristin Batman'da eylem yapacağı belirlendi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını anlattı.
