İstanbul'da büyük deprem riski var mı? Marmara'da tsunami riski var mı? Marmara depremine ilişkin flaş uyarı...

Marmara depremine ilişkin bilim insanlarından çarpıcı bir tsunami uyarısı geldi. Yapılan son araştırmalar Marmara depremiyle birlikte tsunami riskini de ortaya koyuyor. Uzmanlar deprem sonrasında 3 metre yüksekliğindeki dalgaların kıyı şeridi için tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. YTÜ Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber’e yaptığı açıklamada, “2000 yıl içerisinde Marmara denizinde çok sayıda tsunami meydana geldi. Kazarak bunların izlerini bulduk. Dolayısıyla Marmara bir tsunami potansiyeli olan bir yer” dedi. Kuzey Anadolu fay hattı yanal atımlı olduğu için tsunami riski oluşturmuyor. Ama asıl tehlike deprem sonrasında deniz altına oluşabilecek heyelanlar. İşte deprem haberinin ayrıntıları...