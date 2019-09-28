İstanbul'da bahis "depremi" İğrenç skandalı WhatsApp deşifre etti |Video

İstanbul'da bahis "depremi" İğrenç skandalı WhatsApp deşifre etti. İstanbul’da 5,8 büyüklüğünde yaşanan ve merkez üssü Silivri olarak açıklanan depremin yankıları sürüyor. İlgili kurumlar ve bilim insanları depremin sebepleri, muhtemel sonuçları ve yol haritası üzerinde tartışırken, afetten para kazanmak isteyen bir grubun yasa dışı bahis sitesinde oynadığı oyunlar ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya çığırtkanları vatandaşı korkutmak için kolları sıvarken insanların acıları üzerinden para kazanmaya çalışan bir güruh türedi. Yeni Şafak'ın haberine göre internette her geçen gün büyüyen bir ağ olan ve önüne geçilemeyen yasa dışı bahisin yeni malzemesi deprem oldu. Deprem sonrası artçıların şiddetini tahmin etmeye çalışan kişiler, bahis oyunlarına 200 Türk lirası ile 5 bin dolar arası paralar yatırıyor. Bu çirkin bahis oyununu ise bir WhatsApp grubu ele verdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Danışmanı Dr. Murat Dağıtmaç, bir sonraki depremin kaç şiddetinde olacağı üzerine oynanan bahis oyunları ile ilgili konuştu.

İstanbul'da herkesin kendine bir ders çıkardığı depremin ardından kimi kendini bilmezlerin bunu dahi bahis konusu yaptığını anlatan Dağıtmaç, bir WhatsApp grubundaki konuşmalar ile insanların acısı üzerinden para kazanılmaya çalışıldığını gözler önüne serdi.

DEPREMİN ŞİDDETİNE GÖRE KUMAR OYNUYORLAR

Toplumsal olaylara karşı sosyal medyada 3 çeşit davranış şekli oluştuğunu söyleyen Dağıtmaç, "İlki daha fazla takipçi almak için yapılan paylaşımlar. Bu en masumu. İkincisi hükümet karşıtlarının yapmış oldukları paylaşımlar. Üçüncüsü de kimsenin bilmediği farklı bir boyut olan bahis. Deprem üzerine sosyal medyada başlayan çığırtkanlığın ötesinden bir şey bu. Artık depremin şiddetine göre kumar bile oynuyorlar. 'Depremin şiddeti şu kadar olursa bu kadar yatırıyorum' diye" ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN YARASIYLA DALGA GEÇİYORLAR

Acil durumlarda kullanılması için WhatsApp'ta bir arama kurtarma ekibi oluşturduklarını söyleyen Dağıtmaç, "Sosyal medya trollerinden bir tanesi grubumuzu kendi gruplarıyla karıştırdı ve grubumuzun linkini bahis oynanan bir yerde paylaştı. İnsanlar da patır patır gruba gelmeye başladı ve gayet normal bir şeymiş gibi bahis oynamaya başladı. Hatta bir tanesi 'Kıbrıs'tan katılıyorum 5 bin dolarım var' yazdı. '6.3'ün üzerine şu kadar, 5'ün üzerine bu kadar girerim' diye muhabbetler döndü. Grup üyeleri 'Siz ne yapıyorsunuz? Bahis mi oynuyorsunuz? İnsanların yarasıyla dalga mı geçiyorsunuz?' gibi tepkiler verdi. Kimi özür diledi. Kimi durumu kurtarmaya çalıştı. Sonra küfürleşmeler başladı. Daha sonrasında ise gruptan çıktılar" şeklinde konuştu.

KENDİNİ SOSYAL MEDYA UZMANI OLARAK TANITAN BİR TROL

Ara kurtarma ekibinin WhatsApp grubuna katılma linkini bahis sitesinde paylaşan kişiyi tespit ettiklerini söyleyen Dağıtmaç, "Grubun linkini bahis sitesine atan kişi 'instagram.com/murattemelx'. Kendisini 'Sosyal medya uzmanıyım' diyen trolün biri. Bu artık olayın çok farklı bir boyutu. İnsanların acısı üzerinden kumar oynar vaziyete gelmişiz. Hangi link üzerinden oynadıklarını bilmiyoruz. Benim ve diğer grup üyelerinin de bundan haberi yok. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Hangi dijital platform üzerinden oynanıyor bilmiyoruz" dedi.

ALGI OPERASYONLARININ DEVAMI GELECEK

Sosyal medyada yürütülen algı operasyonlarının altını çizen Dağıtmaç, "Bu tarz algı operasyonları her zaman var. Şu an mesele tamamen insani bir durum. Geldiğimiz noktada sırf hükümete çarpmak için bunu siyasi bir konjonktür hava içerisine sokuyorlar. 15 Temmuz sonrasında da vardı bu tarz çalışmalar. Yine WhatsApp gruplarında 'Arkadaşlar ikinci darbe kalkışması olacak' diye ortalık yaygaraya verildi. Bu aslında baktığımızda dijital medya terörü. Burada önemli olan ise insanları rahatsız etmek. Burada tamamen bir algı yönetiliyor. Bizde dedikodu ne yazık ki çok hızlı yayılıyor ve inananlar oluyor. Ortalığı karıştırmak için en ufak bir olaydan dahi faydalanmaya çalışıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Uzun bir süre de devam edecek" şeklinde konuştu.