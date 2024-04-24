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İstanbul'da "ayak ezme" cinayeti! Hastane masrafları ödenmeyince olay çıktı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 12:44
İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir olay yaşandı. Aynı caddede esnaf olan Adem Gökhan'ın kardeşi, aracıyla Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Olay sonrası hastane masrafları ödenmeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Ercan keskin hayatını kaybetti.
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