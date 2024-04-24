24 Nisan 2024, Çarşamba
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İstanbul'da "ayak ezme" cinayeti! Hastane masrafları ödenmeyince olay çıktı
İstanbul Bayrampaşa'da korkunç bir olay yaşandı. Aynı caddede esnaf olan Adem Gökhan'ın kardeşi, aracıyla Ercan Keskin'in oğlunun ayağını ezdi. Olay sonrası hastane masrafları ödenmeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Ercan keskin hayatını kaybetti.