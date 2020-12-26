İstanbul’da 3 katlı boş binada yangın! Dumanlar göğü kapladı

Fatih'te Hoca Giyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.