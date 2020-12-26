26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da 3 katlı boş binada yangın! Dumanlar göğü kapladı

İstanbul’da 3 katlı boş binada yangın! Dumanlar göğü kapladı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.12.2020 12:13
Güncelleme:26.12.2020 12:13
Fatih'te Hoca Giyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Covid-19 verileri açıklandı! 253 kişi yaşamı kaybetti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Avcıların bu görüntüleri tepki çekti
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki katliam anı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgası! Ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı!
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Elazığ depreminden ilk görüntüler
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Korkutan yangın! Dumanlar göğü kapladı
Dağ keçisinin karda zor anları!
Dağ keçisinin karda zor anları!
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
Bu kare çekildi! Gözlerini açamadılar
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
18 yaşından küçükler ne zaman aşı olacak?
Turizm cennetinde su çilesi!
Turizm cennetinde su çilesi!
Bakan Koca 25 Aralık verilerini duyurdu! Aşı detayına dikkat çekti
Bakan Koca 25 Aralık verilerini duyurdu! Aşı detayına dikkat çekti
Daha Fazla Video Göster