08 Mayıs 2024, Çarşamba
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Yüksekova’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
Yüksekova ilçesinde günlerdir süren şiddetli yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Akşam saatlerinde yağmurun durmasıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.