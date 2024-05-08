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Yüksekova’da gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 08.05.2024 22:12
Yüksekova ilçesinde günlerdir süren şiddetli yağışlar ve yüksek kesimlerdeki kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçede hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Akşam saatlerinde yağmurun durmasıyla gökkuşağı ortaya çıktı. Yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.
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