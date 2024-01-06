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İstanbul'da 2023 yılında 361 cinayet işlendi! Polis cinayetlerin tamamını aydınlattı, 479 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 09:11
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 2023 yılı boyunca işlenen 361 cinayetle ilgili çalışma yaptı. Polis, cinayetlerin tamamını aydınlattı. Gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktaracak.
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İstanbul’da 2023 yılında 361 cinayet işlendi!
İstanbul'da 2023 yılında 361 cinayet işlendi!
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