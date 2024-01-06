06 Ocak 2024, Cumartesi
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İstanbul'da 2023 yılında 361 cinayet işlendi! Polis cinayetlerin tamamını aydınlattı, 479 kişi tutuklandı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 2023 yılı boyunca işlenen 361 cinayetle ilgili çalışma yaptı. Polis, cinayetlerin tamamını aydınlattı. Gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktaracak.