08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar

İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2021 18:20
Güncelleme:08.03.2021 18:29
Kadınlar çok sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş gücüne çok ciddi katkı sağlıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde çalışan kıyı emniyeti ekibindeki kadınla zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. A Haber ekibi başarıyla görevlerini sürdüren kadın emniyet ekibini görev yaptıkları gemide ziyaret etti. İşte kadın kaptanların hayat hikayeleri...
İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar
İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar
Samsun'dan sonra Ankara! Bir utanç görüntüsü daha
Samsun'dan sonra Ankara! Bir utanç görüntüsü daha
Normalleşmeyi abarttık mı?
Normalleşmeyi abarttık mı?
Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı
Kadın çaycının tezgahına çirkin saldırı
Samsun’daki vahşet! Tek istekleri var
Samsun’daki vahşet! Tek istekleri var
Hedefe giden tek yol Nisa
Hedefe giden tek yol Nisa
Türkiye için Etna uyarısı
Türkiye için "Etna" uyarısı
Dereden akan siyah su korkuttu
Dereden akan siyah su korkuttu
Şırnak nasıl başardı?
Şırnak nasıl başardı?
Yolcu otobüsünde korkutan yangın
Yolcu otobüsünde korkutan yangın
22 yaşındaki kadın TIR şoförü
22 yaşındaki kadın TIR şoförü
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
Kadına yönelik şiddetle mücadele verileri
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ