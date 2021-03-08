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İstanbul Boğazı kadınlara emanet! Zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar
Kadınlar çok sayıda ülkede olduğu gibi Türkiye'de de iş gücüne çok ciddi katkı sağlıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde çalışan kıyı emniyeti ekibindeki kadınla zorlu görevlerini başarıyla sürdürüyorlar. A Haber ekibi başarıyla görevlerini sürdüren kadın emniyet ekibini görev yaptıkları gemide ziyaret etti. İşte kadın kaptanların hayat hikayeleri...