Isparta’da Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket! Arızayı gideren işçilere altın vermek istedi

Isparta'da elektrik arızaları işçilerin zorlu şartlarda çalışmaları sonucu giderilirken yürekleri ısıtan bir haber geldi. Kadriye Sayın adındaki bir kadın işçilere teşekkür etmek için çeyrek altın ve para hediye etmek istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kadriye Sayın'ı arayarak tebrik etti.

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