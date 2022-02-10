10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Isparta’da Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket! Arızayı gideren işçilere altın vermek istedi

Isparta’da Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket! Arızayı gideren işçilere altın vermek istedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.02.2022 10:25
Isparta'da elektrik arızaları işçilerin zorlu şartlarda çalışmaları sonucu giderilirken yürekleri ısıtan bir haber geldi. Kadriye Sayın adındaki bir kadın işçilere teşekkür etmek için çeyrek altın ve para hediye etmek istedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Kadriye Sayın'ı arayarak tebrik etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Büyü bozulsun’ diye siyah tavuk kestiler!
'Büyü bozulsun' diye siyah tavuk kestiler!
Çocukları bekleyen görünmez tehlikeler
Çocukları bekleyen görünmez tehlikeler
Kafe yangınında ağır yaralanan kız konuştu
Kafe yangınında ağır yaralanan kız konuştu
Aydın’da ekipler yaralı göçmen için seferber oldu
Aydın'da ekipler yaralı göçmen için seferber oldu
Nesli tükeniyordu! Hatay’da görüldü
Nesli tükeniyordu! Hatay'da görüldü
Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket!
Kadriye teyzeden yürekleri ısıtan hareket!
Şanlı direnişin öyküsü
Şanlı direnişin öyküsü
Iğdır’da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Iğdır’da köye inen 6 aç kurt, köpeği parçaladı
Kemiğini bile bırakmadılar
Kemiğini bile bırakmadılar
Kilit ismi Seccad Yeşil sorguda!
Kilit ismi Seccad Yeşil sorguda!
Bir kış masalı! Doluluk oranı...
Bir kış masalı! Doluluk oranı...
Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu çıktı!
Esra Bilgiç’in eski eşi Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu çıktı!
Daha Fazla Video Göster