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İSKİ'ye ait su borusu patladı, fışkıran suyu boyu binayı aştı

İHA
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Giriş: 04.10.2021 11:23
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ’ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde adeta göle döndü. Caddede biriken su, araç trafiğini de aksattı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Fikirtepe'de yer altında bulunan İSKİ'ye ait su borusunun iddiaya göre arıza yapması sonucu patlaması nedeniyle tazyikli su yola fışkırdı. Taşkın yaşanan cadde adeta göle döndü. Suyla dolan caddede araç trafiği de aksadı.

Kimi sürücüler su birikintisinden geçmek zorunda kalırken kimi sürücüler ise göle dönen caddeyi gördüklerinde geri dönerek farklı yollara saptı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Olaya tanık olan vatandaşlardan Sezer Yılmaz, "Motorumla buradan geçerken şebeke suyunun patlamış olduğunu gördüm. Su çok tazyikli şekilde çıkıyor, inşallah araçlara, binalara zarar vermez. O kadar şiddetli ki asfaltı kırarak çıkmış su" dedi.
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İSKİ’ye ait su borusu patladı, fışkıran suyu boyu binayı aştı
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