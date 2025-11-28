İşgal döneminin sessiz tanığı köprü yeniden ayakta

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 1919 yılında İtalyanlar tarafından inşa edilen ve bir kaza sonucu yıkılan tarihi köprü, Karayolları'nın restorasyon çalışmalarıyla tekrar ayağa kaldırıldı. Araştırmacı yazar Tarcan Oğuz, Yatağan'ın Yava Mahallesi, Kayırlar mevkiinde bulunan bu yapının sadece stratejik değil, aynı zamanda benzersiz bir mühendislik sırrı taşıdığını ortaya koydu.

