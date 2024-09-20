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Irak'ın Kuzeyinde teröre darbe! Gara’da 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Irak'ın Kuzeyinde teröre darbe! Gara’da 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 18:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde teröre geçit vermiyor. Son olarak Gara'da 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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