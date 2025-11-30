30 Kasım 2025, Pazar
İnternette gördü sormadan kullandı! İçtiği zayıflama kahvesi öldürüyordu
32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş sosyal medyada gördüğü bir zayıflama kahvesine aldandı. Ona en çok güven veren ise popüler fenomenlerin tanıtımlarıydı. İçeriğini araştırmadığı gibi bir uzmana da sormadı. 2 ay boyunca kullandı ve komalık oldu. Talihsiz kadın az kalsın ölüyordu.