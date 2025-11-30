İnternette gördü sormadan kullandı! İçtiği zayıflama kahvesi öldürüyordu

32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş sosyal medyada gördüğü bir zayıflama kahvesine aldandı. Ona en çok güven veren ise popüler fenomenlerin tanıtımlarıydı. İçeriğini araştırmadığı gibi bir uzmana da sormadı. 2 ay boyunca kullandı ve komalık oldu. Talihsiz kadın az kalsın ölüyordu.

