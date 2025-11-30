İnternette gördü sormadan kullandı! İçtiği zayıflama kahvesi öldürüyordu

30 Kasım 2025, Pazar

Giriş: 30.11.2025 09:05
32 yaşındaki üç çocuk annesi Özge İkibaş sosyal medyada gördüğü bir zayıflama kahvesine aldandı. Ona en çok güven veren ise popüler fenomenlerin tanıtımlarıydı. İçeriğini araştırmadığı gibi bir uzmana da sormadı. 2 ay boyunca kullandı ve komalık oldu. Talihsiz kadın az kalsın ölüyordu.
