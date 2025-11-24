24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi

İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 14:59
Güncelleme:24.11.2025 14:59
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliğini ve başkanlığını yapacağı COP31 Taraflar Konferansı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği başlıkları sıralayan Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı’na ev sahipliğiyle taçlandı." dedi.
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi
12 yaşındaki öğrenci kalp krizinden öldü
12 yaşındaki öğrenci kalp krizinden öldü
Gıda sahtekarlığına geçit yok
Gıda sahtekarlığına geçit yok
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu
Onur Yılmaz Suç Örgütü Operasyonu
İstanbul’a dolu yağdı!
İstanbul'a dolu yağdı!
Miğferli dede görenleri şaşırttı
Miğferli dede görenleri şaşırttı
768 konut ve iş yeri için kura çekimi
768 konut ve iş yeri için kura çekimi
İstanbul’da hortum çıktı! İşte o anlar
İstanbul’da hortum çıktı! İşte o anlar
Oyuncu baba eve iş getirdi
Oyuncu baba eve iş getirdi
Dinozor koşusu
Dinozor koşusu
İllere göre konuşma tarzı
İllere göre konuşma tarzı
Basket oynayan robot!
Basket oynayan robot!
Daha Fazla Video Göster