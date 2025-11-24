İklim değişikliği ile mücadelede 2035 hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gelecek yıl ev sahipliğini ve başkanlığını yapacağı COP31 Taraflar Konferansı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği başlıkları sıralayan Bakan Kurum, "İklim değişikliği ile mücadelemiz COP31 Taraflar Konferansı’na ev sahipliğiyle taçlandı." dedi.