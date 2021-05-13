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İki kadın akademisyen terörden temizlenen bölgede özel tuzaklarla gece kelebeklerini kayıt altına alıyor

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Giriş: 13.05.2021 16:30
Güncelleme:13.05.2021 16:39
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Can ve araştırma görevlisi Dr. Başak Ulaşlı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Amanos Dağları'nda, gece kurdukları özel platformda hedef kitlelerindeki gece kelebeklerini kayıt altına alıyor. Prof. Dr. Feza Can, "Amacımız farklı bölgelerde değişik yöntemler kullanarak gece kelebeği türlerini ortaya çıkarmak" derken Dr. Başak Ulaşlı, "İki kadın olarak bu işi yapıyor olmak insanı hem zorluyor fakat kazandırdığı mutlulukta haz veriyor." ifadelerini kullandı.
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