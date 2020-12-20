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İki çocuklarını SMA nedeniyle kaybettiler! Esila bebeğin hayata tutunması için 3 ayı var

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Giriş: 20.12.2020 13:16
Güncelleme:20.12.2020 13:32
Gaziantep'te Abdullah ve Senem Annaç çifti 2 çocuğunu SMA nedeniyle kaybetti. Çift 40 gün önce de kızları Esila'yı kucaklarına aldı. Ancak çok geçmeden acı gerçeği öğrendiler. Esila bebeğe de SMA teşhisi konulmuştu. Minik Esila'nın hayata tutunması için 3 ay içinde 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyor.

Gaziantep'te yaşayan Abdullah ve Senem Annaç çifti iki evladını SMA yüzünden kaybetti. Aile 4'ncü çocuğu Esila'yı 40 gün önce kucaklarına aldı.

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Annaç çifti kızlarında 20 günlükken bir farklılık sezdi hastaneye gittiklerinde dünyaları başlarına yıkıldı. Esila şimdilik minik parmaklarını oynatabiliyor.

Hayata tutunması için 3 ay içerisinde 2 milyon 400 bin doların toplanması gerekiyor.

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