İki çocuklarını SMA nedeniyle kaybettiler! Esila bebeğin hayata tutunması için 3 ayı var

Gaziantep'te Abdullah ve Senem Annaç çifti 2 çocuğunu SMA nedeniyle kaybetti. Çift 40 gün önce de kızları Esila'yı kucaklarına aldı. Ancak çok geçmeden acı gerçeği öğrendiler. Esila bebeğe de SMA teşhisi konulmuştu. Minik Esila'nın hayata tutunması için 3 ay içinde 2,4 milyon dolar toplanması gerekiyor.

Gaziantep'te yaşayan Abdullah ve Senem Annaç çifti iki evladını SMA yüzünden kaybetti. Aile 4'ncü çocuğu Esila'yı 40 gün önce kucaklarına aldı.

DÜNYAYA GÖZÜNÜ AÇTI BÜYÜK BİR HASTALIKLA TANIŞTI

Annaç çifti kızlarında 20 günlükken bir farklılık sezdi hastaneye gittiklerinde dünyaları başlarına yıkıldı. Esila şimdilik minik parmaklarını oynatabiliyor.

Hayata tutunması için 3 ay içerisinde 2 milyon 400 bin doların toplanması gerekiyor.