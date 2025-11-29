29 Kasım 2025, Cumartesi

Iğdır'da sahte pasaport operasyonu: Göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltında
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.11.2025 01:35
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenledikleri operasyonda, hakkında örgütlü kaçakçılık faaliyetlerini yönettiği değerlendirilen İ.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Kırsal bölgede yapılan araştırmalarda, şüphelinin düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ederek Kars'a göndermeye çalıştığı tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda İ.A.'nın üzerinde 10 adet sahte yabancı pasaport ele geçirildi. Öte yandan, şüphelinin Kars'a sevk etmeye çalıştığı 9 düzensiz göçmen kırsal alanda yakalandı. Yakalanan göçmenler, sınır dışı işlemlerinin başlatılması için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
