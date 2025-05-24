24 Mayıs 2025, Cumartesi
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İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu! O anlar kamerada
İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği ve aceleciliği nedeniyle 2 gün üst üste faciadan dönüldü. Bebek arabasındaki 2 çocuktan birisi annesi eşliğinde otobüsten inerken kapıya sıkışırken bugün ise bir çocuk arabasından yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.