İETT sürücüsünün aceleciliği faciayla sonuçlanıyordu! O anlar kamerada

İstanbul Avcılar’da İETT otobüsü sürücülerinin dikkatsizliği ve aceleciliği nedeniyle 2 gün üst üste faciadan dönüldü. Bebek arabasındaki 2 çocuktan birisi annesi eşliğinde otobüsten inerken kapıya sıkışırken bugün ise bir çocuk arabasından yere düştü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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