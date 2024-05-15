15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Feyza Civelek'in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda karakoldaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez kullanacağını belirten Civelek'in torbacıyla "Bugünlük eski fiyattan yap" diye pazarlık yaptığı, yasaklı maddeden kodlarıyla söz ettiği dikkat çekti.