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Hayatındaki tek renk kırmızı! “Kırmızılı Kadın”ın hüzünlü yaşam hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 09:40
Tepeden tırnağa kırmızılar içinde. Sultan Özcan, Konya'da "Kırmızılı Kadın" olarak tanınıyor. Yaşadıkları çok zor, onu ayakta tutansa hayırseverlerin desteği.
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