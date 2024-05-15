Hayatındaki tek renk kırmızı! “Kırmızılı Kadın”ın hüzünlü yaşam hikayesi

Tepeden tırnağa kırmızılar içinde. Sultan Özcan, Konya'da "Kırmızılı Kadın" olarak tanınıyor. Yaşadıkları çok zor, onu ayakta tutansa hayırseverlerin desteği.

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