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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2024 09:12
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bugün saat 07.57'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
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