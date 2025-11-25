25 Kasım 2025, Salı

İBB Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı
Giriş: 25.11.2025 15:37
Güncelleme:25.11.2025 15:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlaması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan ancak Ekrem İmamoğlu döneminde inşaatı durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin yapılmaması vatandaşı çileden çıkarttı. Saatlerce trafikte beklediğini ifade eden vatandaşlar duruma isyan etti.
