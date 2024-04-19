Hesap kavgasında uzun namlulu silahlar konuştu, ortalık savaş alanına döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında iddiaya göre hesap yüzünden çıkan kavga sonrası olay yerine gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla mekanı basarken, ortalık savaş alanına döndü. Olay yerindeki müşteriler ve çalışanlar canını zor kurtardı.

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