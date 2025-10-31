31 Ekim 2025, Cuma

Hem vize engeli hem cenaze zorluğu! Gurbetçi işçiye ve ailesine zulüm
Hem vize engeli hem cenaze zorluğu! Gurbetçi işçiye ve ailesine zulüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 13:08
A Haber vize engeli yüzünden Almanya'da ölüm döşeğinde olan oğullarını göremeyen ailenin dramını ekrana getirmişti. İş kazasında ağır yaralanan evlatları yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç adamın durumu ağırlaştı ve korkulan da oldu Onur Çeçen yaşamını yitirdi. Vize verilmediği için son nefesinde, yanında olamayan ailesi, acıların en büyüğünü yaşadı. Gözü yaşlı annenin, ürküten bir de iddiası vardı; Alman doktorlar bilerek yaptı. Tüm detaylar haberimizde…
