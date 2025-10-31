Hem vize engeli hem cenaze zorluğu! Gurbetçi işçiye ve ailesine zulüm

A Haber vize engeli yüzünden Almanya'da ölüm döşeğinde olan oğullarını göremeyen ailenin dramını ekrana getirmişti. İş kazasında ağır yaralanan evlatları yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç adamın durumu ağırlaştı ve korkulan da oldu Onur Çeçen yaşamını yitirdi. Vize verilmediği için son nefesinde, yanında olamayan ailesi, acıların en büyüğünü yaşadı. Gözü yaşlı annenin, ürküten bir de iddiası vardı; Alman doktorlar bilerek yaptı. Tüm detaylar haberimizde…

