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20.01.2020

Hayrettin Karaca kimdir? TEMA Vakfı kurucusu ‘Toprak Dede’ Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca bugün hayatını kaybetti. ‘Toprak Dede’ olarak adlandırılan Hayrettin Karaca 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı.

Tarım üzerine çalışmalarıyla bilinen ve 'Toprak Dede' olarak adlandırılan Hayrettin Karaca 97 yaşında yaşamını yitirdi. Hayrettin Karaca, TEMA Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanıydı. TEMA Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu onursal başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz" denildi.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur.

14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır. Doğal hayatla ilgilenmeye, özellikle ağaç dikim çalışmalarına devam etmektedir.

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