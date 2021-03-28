Hatice bebek günden güne eriyor! Çaresiz anne bebeği için yardım bekliyor

Hatice Nazik Osmanoğlu... O henüz 20 aylık bir bebek. Yaşadığı acıları minik bedeni taşıyamıyor, günden güne eriyor. Hatice bebeğin hastalığına bir teşhis de konulamadı. Aile kızları için yardım bekliyor.

Bir annenin en büyük çaresizliği yavrusunun acısını dindirememek. Hatice Nazik'in minik bedeni günden güne eriyor.

Çalmadıkları kapı gitmedikleri hastane kalmadı. Ancak minik Hatice'nin kasılmalarına bir çare bulunamadı. Anne kızı için uzanacak bir yardım eli bekliyor.