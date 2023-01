Halk otobüsünde dehşet anları kamerada! Üst üste yumruklarla darbetti

Kocaeli'de özel halk otobüsünde sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Şoförün 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' demesi sonrasında peş peşe yumruklar savuran şahıs gözaltına alındı.