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Halk otobüsünde dehşet anları kamerada! Üst üste yumruklarla darbetti

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Giriş: 17.01.2023 01:38
Kocaeli'de özel halk otobüsünde sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Şoförün 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' demesi sonrasında peş peşe yumruklar savuran şahıs gözaltına alındı.
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