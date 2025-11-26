Halk İmralı görüşmelerine ne dedi? A Haber mikrofon uzattı

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kritik bir adım daha atıldı. AK Parti, MHP ve DEM Parti üyelerinden oluşan heyet İmralı'ya gitti. Peki, halk bu adımı nasıl karşıladı? A Haber mikrofon uzattı. Vatandaşlar CHP'ye tepki gösterdi.

İŞTE VATANDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ

- Bu memlekette 84 milyon insan hepsi barış için elini taşın dibine atmalıdır. Bu barış derhal olmalıdır. Çünkü buradaki Doğu ve Güney Doğu'daki insan, daha doğrusu Türkiye'nin bütün memleketindeki insanlar savaştan çok büyük bir zararlar görmüştür. Artık biz barışa hasret kalmışız, barış olsun.

- Barış süreci inşallah Allah'ın izniyle güzel olacak ve Türkiye'ye de yakışacak bir harekettir bu.

"HİÇ KİMSE AĞLAMASIN"

- En güzel şey budur zaten. Anneler ağlamasın, hiç kimse ağlamasın yani. Sadece anne değil, babalar ağlamasın, şehitler olmasın. Yani onu istiyoruz. Yani her yerde barış olsun, güzellik olsun. Ne bileyim Türkiye daha güzel olur, güzel bir Türkiye'miz olur.

- İyi olur inşallah. Hem Türkiye açısından, hem Kürtler açısından da iyi olur. Bu sonuca ulaşırsa hem Kürtler de memnun olur, Türkiye'nin gelecek açısından iyi olur. Umuyoruz iyi olur, başarılı olur, sonuca neticelenir diye umut ediyoruz.

- Ben de barış istiyorum. Artık çocuklar ağlamasın, anneler ağlamasın. Yeter artık.

"BALTALAYAN KİŞİLERE ENGEL OLMAK LAZIM"

- 'En kötü barış, en iyi savaştan daha iyidir' diye söyleyenin atasözü boşa söylenmemiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun savaşan herkesin sonunda, her savaşın sonunda mutlaka bir barış vardır. Madem ki barış olacaksa, madem ki barış olacaksa ne gerek var savaşmaya? Tabii ki bu barış sürecini baltalayan kişilere engel olmak lazım aslında. Barış sürecini baltalamak olan kişiler de şimdi ortaya çıktı aslında. Siyasi görüşü ne olursa olsun, bu barış sürecini istemeyen kimse, bu vatanın bütünlüğünü isteyen kişiler değildir.

CHP'YE TEPKİ

- CHP zaten eskiden beri böyleydi. Bir sürece girilmeye çalışıyor, inşallah olumlu olur. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor.

"CHP MAALESEF BUNU YAPMADI"

- Yani bu barış sürecinde illaki CHP'nin de tutumunun pozitif olmasını beklerdik biz Kürtler olarak. Ama maalesef bunu yapmadılar. Dediğim gibi yani kendi kimliklerinden farklı bir şey yapmadılar. Zaten yapıları, dokuları buydu. Süreci çok pozitif olarak değerlendiriyoruz. Sürece bakış açımız da çok pozitif. Umarım ki bu şekilde de devam eder diye beklentimiz o yönde.